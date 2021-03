Foot - Équipe de France

Équipe de France : Paul Pogba affiche sa satisfaction après le Kazakhstan

Publié le 28 mars 2021 à 23h50 par La rédaction mis à jour le 28 mars 2021 à 23h53

Ce dimanche après-midi, l’équipe de France s’est imposée face au Kazakhstan (2-0). Après la rencontre, Paul Pogba n'a pas manqué d'exprimer toute sa satisfaction, en envoyant au passage un petit message à Ousmane Dembélé.