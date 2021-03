Foot - Équipe de France

Équipe de France : Hugo Lloris veut se rattraper face au Kazakhstan

Publié le 27 mars 2021 à 19h05 par La rédaction

Après la contreperformance face à l’Ukraine (1-1) cette semaine, Hugo Lloris reconnaît que l’équipe de France n’a pas le droit à l’erreur contre le Kazakhstan.