Foot - Equipe de France

Equipe de France : Griezmann réagit après le match face à l'Ukraine !

Publié le 25 mars 2021 à 11h50 par La rédaction

Buteur ce mercredi, Antoine Griezmann a laissé entendre que l'équipe de France pouvait faire mieux face à l'Ukraine. Un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022.