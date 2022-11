Équipe de France : Dembélé, Upamecano... Face au désastre, Deschamps sait quoi faire

Axel Cornic

La blessure de Lucas Hernandez face à l’Australie (4-1) met déjà Didier Deschamps face à une extrême urgence. Forfait pour le reste de la Coupe du monde, l’habituel latéral gauche de l’équipe de France laisse un trou béant derrière lui, puisque son frère Théo Hernandez est devenu la seule option de remplacement.

Qui sera le nouveau latéral gauche des Bleus ? Après seulement un match, Didier Deschamps doit déjà dire adieu à un titulaire avec la grave blessure de Lucas Hernandez. La solution naturelle semble être son frère Théo Hernandez, qui réalise d’excellentes choses du côté de l’AC Milan.





« Au poste de latéral gauche, il vaut mieux mettre Ousmane ou Coman »

La succession de Lucas Hernandez était forcément le sujet principal du point presse français de ce mercredi, avec notamment un Dayot Upamecano à qui l’on a proposé le poste de latéral gauche. « Au poste de latéral gauche, il vaut mieux mettre Ousmane ou Coman » a confié le défenseur central du Bayern Munich. « Il faudrait poser la question au coach ».

« Moi arrière gauche ? On va prendre beaucoup de buts hein... »

Justement, Ousmane Dembélé a également été questionné sur ce sujet... et sa réponse et sans appel. « Moi arrière gauche ? (Rires) Non je ne pense pas. Arrière gauche, on va prendre beaucoup de buts hein... Dayot est très bien en arrière gauche » a lancé l’ailier du FC Barcelone. « Faut demander au coach, je ne pense pas qu'il y a pensé ».

« Théo ? Ce n'est pas la même chose avec Lucas »