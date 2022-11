Équipe de France : Coup de tonnerre pour Benzema, le cauchemar continue pour Deschamps

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il participait à son premier entraînement avec le groupe ce samedi, Karim Benzema est plus que jamais incertain pour le premier match des Bleus contre l’Australie. En effet, l’attaquant du Real Madrid a quitté la séance blessé. Une nouvelle inquiétante à trois jours du début de la compétition pour l’équipe de France.

À trois jours du premier match de l’équipe de France dans cette Coupe du monde contre l’Australie, tous les regards sont tournés vers Karim Benzema et Raphaël Varane. Les deux internationaux tricolores inquiètent et n’avaient pas repris le chemin de l’entraînement collectif jusqu’à samedi. Les nouvelles seraient rassurantes concernant le défenseur de Manchester United, mais cela semble plus préoccupant pour Karim Benzema.

Varane et Benzema de retour, mais…

Ce samedi, Karim Benzema et Raphaël Varane participaient pour la première fois à l’entraînement avec le reste du groupe. Un soulagement de courte durée pour Didier Deschamps, puisque le Ballon d’or 2022 serait blessé.



Benzema quitte l’entraînement blessé