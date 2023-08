Equipe de France : Cette annonce qui va faire plaisir à Deschamps

Baptiste Berkowicz

Alors que Paul Pogba reste sur une saison quasi blanche suite à de nombreux pépins physiques, la Juventus via Massimiliano Allegri a annoncé la probable présence du Français sur le terrain dimanche face à Bologne. Une étape importante pour le joueur de 30 ans qui vise toujours un retour dans le groupe de Didier Deschamps.

Paul Pogba voit enfin le bout du tunnel. Le milieu de terrain français a connu des derniers mois terribles marqués par des blessures à répétition. Mais voilà que le joueur de 30 ans est en passe d'effectuer ses premières minutes de la saison avec la Juventus.

« Paul est totalement disponible pour le match »

En conférence de presse avant le match de dimanche face à Bologne, Massimiliano Allegri a évoqué la présence de Paul Pogba dans le groupe de la Juventus : « Paul est totalement disponible pour le match. Il est envisageable qu'il dispute des minutes » . Une nouvelle qui devrait faire plaisir au joueur de 30 ans. Et à Didier Deschamps par la même occasion...

Un retour chez les Bleus envisageable ?

Absent de la dernière Coupe du monde avec l'équipe de France, Paul Pogba n'a pas tiré une croix sur les Bleus. Didier Deschamps non plus. Le sélectionneur français ne ferme pas la porte à un retour du joueur de la Juventus. Ce dernier devra retrouver une forme physique idéale et enchainer un certain nombre de matchs.