Équipe de France : Ce joueur du PSG qui bluffe Deschamps !

Thomas Bourseau

Entre Randal Kolo Muani et Didier Deschamps, le courant passe bien. Travailleur et pas demandeur de plus de temps de jeu, l’attaquant du PSG répond aux critères du sélectionneur de l’équipe de France qui ne lui a jamais tourné le dos depuis son intégration dans le groupe des Bleus à la Coupe du monde 2022.

Randal Kolo Muani (25 ans) a été l’une des uniques « satisfactions » offensives de Didier Deschamps à l’Euro avec Bradley Barcola qui est monté en puissance au fil de la compétition quand bien même son temps de jeu fut très réduit. C’est pourquoi pour la rentrée des classes de l’équipe de France en cette trêve internationale de septembre, les deux attaquants du PSG ont sans surprise étaient retenus par le sélectionneur des Bleus dans sa liste des 23.

L’état d’esprit de Kolo Muani impressionne Deschamps

Depuis la Coupe du monde, c’est simple, Didier Deschamps ne peut plus se passer de Randal Kolo Muani. L’international français a un profil qui colle aux attentes du patron du groupe tricolore. Le Parisien confie dans ses colonnes du jour ce lundi que le natif de Bondy est perçu par Deschamps comme étant un élément travailleur et volontaire. De plus, Kolo Muani n’aurait clairement pas pour habitude de se plaindre bien qu’il ne bénéficie pas d’un statut de titulaire indiscutable avec l’équipe de France.

Deschamps ne compte pas se passer de Kolo Muani

Le Parisien explique que cet état d’esprit serait particulièrement apprécié par Didier Deschamps. C’est d’ailleurs pour cette raison notamment que le champion du monde 98 louerait si souvent la polyvalence de Kolo Muani ainsi que sa mentalité. Et c’est pourquoi, malgré les difficultés rencontrées par l’international français au PSG, Deschamps ne lui retire pas sa confiance et devrait même le titulariser pour le deuxième et dernier match des Bleus de cette trêve face à la Belgique ce lundi soir à Lyon en Ligue des nations.