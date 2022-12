Equipe de France : But, polémique… Une excellente nouvelle à venir ?

Thibault Morlain

Ce mercredi, la France a terminé la phase de poules sur une défaite face à la Tunisie (1-0). Une rencontre toutefois entachée d’une polémique suite à un but refusé à Antoine Griezmann qui n’aurait pas dû l’être. Les Bleus ont alors déposé un recours pour protester contre cette décision arbitrale et la réponse est désormais attendue.

Qualifiée pour les huitièmes de finale et première de son groupe, l’équipe de France a fait le travail durant les poules. Malgré cela, les Bleus sont actuellement au coeur d’une polémique suite à la rencontre face à la Tunisie. En effet, Antoine Griezmann s’est vu refuser un but après intervention de la VAR, mais le protocole n’a pas été respecté par l’arbitre de la rencontre.

Un recours déposé

Cet imbroglio fait polémique ces dernières heures et l’équipe de France ne compte pas en rester là. Ainsi, après la rencontre, la Fédération française de football a décidé de déposer un recours pour contester cette décision et que le but d’Antoine Griezmann lui soit bel et bien attribué.

L’optimisme des Bleus