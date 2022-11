Équipe de France : Benzema champion du monde ? La réponse

Arnaud De Kanel

Forfait de dernière minute, Karim Benzema a vu ses rêves de Mondial s'envoler. Une catastrophe pour le Ballon d'Or qui n'aura sans doute pas l'occasion d'être là en 2026. De plus, les Bleus démarrent très bien et pourraient donc se succéder à eux-mêmes. Mais tout n'est pas à jeter pour Benzema qui pourrait être sacré en cas de titre.

Il y a une semaine, Karim Benzema annonçait être forfait pour le Mondial au Qatar, lui qui était revenu chez les Bleus un an plus tôt. La star du Real Madrid disait adieu à ses rêves de titre. Or, sur le papier, tout reste possible.

La FIFA confirme

Depuis samedi, la toile s'est enflammée car elle a découvert que Karim Benzema pourrait devenir champion du monde malgré son forfait. Contactée par RMC Sport , la FIFA explique qu’elle remettra 26 médailles à la FFF correspondant au nombre de joueurs figurant sur la liste de Didier Deschamps. Alors, la décision reviendra à la FFF.

La FFF a le sort de Benzema entre ses mains