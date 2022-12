Équipe de France : Avant l’Argentine, Pogba envoie un énorme message aux Bleus

Hugo Chirossel

Dimanche, l’équipe de France défendra son titre de champion du monde face à l’Argentine. Blessé, Paul Pogba n’a pas pu prendre part à cette Coupe du monde. Alors que sa présence au Qatar pour assister à cette rencontre est encore incertaine, le milieu de terrain de la Juventus a tenu à envoyer un message aux Bleus.

Il ne reste plus que quelques heures avant la grande finale de la Coupe du monde 2022. Dimanche à 16h, l’équipe de France devra battre l’Argentine pour conserver son titre et décrocher sa troisième étoile. Plusieurs joueurs des Bleus blessés et qui n’ont pas pu participer à la compétition sont d’ailleurs attendus au Qatar pour assister à cette rencontre.

Plusieurs joueurs attendus au Qatar

Cela sera notamment le cas de Presnel Kimpembe et N’Golo Kanté. D’après Le Parisien , Paul Pogba devrait également faire le voyage, alors que L’Équipe de son côté indique que le milieu de terrain de la Juventus a été retenu par son club. En attendant, il a tout de même tenu à envoyer un message aux joueurs de Didier Deschamps.

Petit 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝘂𝘁𝗶𝗲𝗻 de @paulpogba pour nos Bleus avant la grande finale 💪💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/x6tbqvqJvp — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 17, 2022

« Je vous donne tout mon soutien, toute ma force »