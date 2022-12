Équipe de France : Avant la finale, Mbappé est menacé !

Arthur Montagne

Depuis le début de la Coupe du monde, l’Argentine s’est faite remarquer par son agressivité pour protéger Lionel Messi. Et Nestor Gorosito, l’entraîneur du club de Gimnasia, espère que ça va continuer. Il exhorte même les défenseurs de l’Albiceleste à s’en prendre à Kylian Mbappé.

La finale de la Coupe du monde, qui opposera la France à l'Argentine, pourrait également être un choc à distance entre les deux stars du PSG à savoir Lionel Messi et Kylian Mbappé. Et clairement, les Argentins ont identifié la menace et son prêts à tout pour stopper le crack de Bondy.

«Il faut lui faire les cuisses à Mbappé et la poitrine si on peut aussi»

Sur Twitter , l’entraîneur du club de Gimnasia, Nestor Gorosito, demande même aux joueurs de Lionel Scaloni de découper Kylian Mbappé : « Cuti (Cristian Romero), Ota (Otamendi), Paredes, il faut lui faire les cuisses à Mbappé et la poitrine si on peut aussi ». Il faut dire que depuis le début de la Coupe du monde, l'Argentine s'est montrée très agressive comme le souligne Adil Rami.

Cuti ,Ota ,Paredes ,a Mbappé tenemos que hacerle pata-muslo y cuando se pueda muslo-pechuga !!!!!! — Pipo Gorosito (@pipogorosito10) December 14, 2022

«Je n’aime pas cette équipe»