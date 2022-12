Équipe de France : Après l’élimination, le vestiaire anglais pousse un énorme coup de gueule

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Opposée à l’équipe de France en quart de finale de la Coupe du monde, l’Angleterre s’est inclinée 2-1. Une défaite imméritée selon Declan Rice, le milieu de terrain de West Ham. L’international anglais a également eu un mot sur l’arbitrage qu’il n’a pas trouvé à la hauteur de l’événement.

Considérée comme l’un des favoris au sacre, l’Angleterre est tombée de haut face à l’équipe de France. Après l’ouverture du score d’Aurélien Tchouaméni, les Three Lions étaient revenus au score grâce à un pénalty d’Harry Kane. Derrière, l’Angleterre a longtemps dominé mais c’est bien Olivier Giroud qui a offert la qualification à l’équipe de France. Une défaite imméritée pour Declan Rice, le milieu de terrain anglais.

«Nous ne sommes pas contents de certaines décisions»

« Nous ne nous sentions pas forcément trop confiants mais tout de même suffisamment pour penser passer et battre la France. A part leurs deux buts, je ne me souviens pas de les avoir vus être créatifs. On a plutôt bien joué par moment », admet le joueur de West Ham dans des propos relayés par RMC Sport . Dans le même temps, Declan Rice a eu un mot sur la prestation de l’arbitre : « Nous ne sommes pas contents de certaines décisions mais au final c'est nous qui avons perdu et nous sommes donc responsables de cette défaite. Si on regarde l'équipe, nous sommes jeunes. Avec beaucoup de bons joueurs ».

«La meilleure équipe a perdu ce soir»