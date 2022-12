Équipe de France : Après Giroud, Lloris lâche ses vérités sur son record exceptionnel

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Capitaine de l’équipe de France depuis un moment, Hugo Lloris vient d’égaler le nombre de sélections de Lilian Thuram (142 capes). Après la qualification des Bleus en quart de finale de la Coupe du monde, le gardien tricolore est revenu sur cette énorme performance, lui qui devrait améliorer ce record samedi prochain.

Hugo Lloris savait que le moment finirait par arriver, c’est désormais chose faite. Avec ce huitième de finale face à la Pologne, Lloris a égalé le nombre de sélections de Lilian Thuram. 142 capes pour le gardien de Tottenham qui vient écrire un peu plus l’histoire de l’équipe de France.

« C’est bien pour moi d’atteindre ce chiffre »

Après la rencontre, Hugo Lloris est revenu sur cet immense exploit. « Le record égalé de Thuram ? J’ai été gêné sur quelques relances, mais il fallait faire des arrêts, c’est bien. On ne peut pas faire tout parfaitement. C’est bien pour moi d’atteindre ce chiffre. On va récupérer et garder toutes notre force pour les batailles à venir », a déclaré Hugo Lloris au micro de beIN Sports.

1️⃣4️⃣2️⃣ 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 🇫🇷𝗛𝘂𝗴𝗼 𝗟𝗹𝗼𝗿𝗶𝘀 rejoint 𝗟𝗶𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗧𝗵𝘂𝗿𝗮𝗺 au sommet, comme joueur le plus capé de l’histoire de l’Équipe de France 🙌#FRAPOL | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/tfdMTrTNPu — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 4, 2022

Lloris devrait battre le record samedi prochain

Sauf blessure, Hugo Lloris devrait battre ce record lors du quart de finale face à l’Angleterre ou le Sénégal samedi prochain. A quelques jours de ses 36 ans, le gardien de l’équipe de France vient de s’offrir un joli cadeau d’anniversaire. En espérant que la fête se poursuive…