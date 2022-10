Foot - Equipe de France

Équipe de France : Ancelotti lâche un message à Benzema, Deschamps jubile

Publié le 7 octobre 2022 à 03h45

Arthur Montagne

Après la victoire contre le Shakthar Donetsk (2-1), Carlo Ancelotti s'est prononcé sur l'état physique de Karim Benzema qui semble aller beaucoup mieux et s'est remis de sa récente blessure. Une excellente nouvelle pour Didier Deschamps à quelques semaines de la Coupe du monde.

Blessé, Karim Benzema avait manqué le dernier rassemblement de l'équipe de France, suscitant l'inquiétude à quelques semaines du début de la Coupe du monde. Néanmoins, l'attaquant du Real Madrid, qui avait disputé l'intégralité de la rencontre face à Osasuna (1-1), a encore semblé en jambes mercredi soir face au Shakthar Donetsk (2-1) comme l'a confié Carlo Ancelotti.

Ancelotti donne des nouvelles de Benzema

« Il a été très bon et a été déterminant par sa qualité et son positionnement. Il a joué pour les coéquipiers et a été présent dans la surface. Il n'a pas marqué, mais c'est la dernière chose à laquelle nous pensons. Il a beaucoup grandi dans sa condition et a fait un match complet », assurait l'entraîneur du Real Madrid en conférence.

Deschamps peut souffler

Une excellente nouvelle pour Didier Deschamps qui est confronté à une cascade de blessures depuis quelques semaines. Et alors que la Coupe du monde débutera fin novembre, Karim Benzema semble revenir en forme. De quoi soulagé l'équipe de France.