Foot - Equipe de France

Equipe de France : Pierre Ménès dézingue les choix de Deschamps avant la Finlande

Publié le 7 septembre 2021 à 19h25 par La rédaction mis à jour le 7 septembre 2021 à 19h29

Alors que l'équipe de France évoluera dans un 3-5-2 ce mardi soir face à la Finlande, Pierre Ménès a critiqué les choix de Didier Deschamps.