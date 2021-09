Foot - Équipe de France

Équipe de France : L'annonce de Lloris sur son avenir en Bleu

Publié le 4 septembre 2021 à 15h50 par La rédaction

Hugo Lloris s'est prononcé sur son avenir en équipe de France, et notamment le record du nombre de sélections détenu par Lilian Thuram qu'il pourrait dépasser.