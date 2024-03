Envoyé en équipe de France, il lâche une réponse étonnante

Thibault Morlain

A 30 ans, Pierre Lees-Melou réalise une très bonne saison sous le maillot de Brest, surprise de la saison en Ligue 1. De quoi lui permettre d’intégrer pour la première fois l’équipe de France dans les semaines à venir ? Récemment, Eric Roy avait interpellé Didier Deschamps en ce sens, mais voilà que Lees-Melou a lâché une réponse pour le moins étonnante.

Et si Pierre Lees-Melou était la surprise de Didier Deschamps pour la prochaine liste de l’équipe de France ? Eric Roy, entraîneur de Brest, aimerait bien que cela soit le cas pour son milieu de terrain. « C’est quelqu’un d’exceptionnel, qui plane sur l’équipe et sur la Ligue 1. Pour moi, au poste où il joue, il n’y a pas d’équivalence en France. Il peut jouer partout et mériterait même d’avoir une sélection », lâchait-il dernièrement à propos de Lees-Melou.

« La marche est trop haute »

Dans des propos accordés au Télégramme , Pierre Lees-Melou a répondu à son entraîneur concernant l’équipe de France. Le joueur de Brest a alors expliqué sur les Bleus : « Pour être honnête, je n’en ai même jamais rêvé. Parce que la marche est trop haute ».

« Le coach a un peu abusé ! »