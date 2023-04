En privé, Mbappé balance du lourd à Deschamps

Thibault Morlain

Désormais capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé va donc plus que jamais échanger avec Didier Deschamps. C’était déjà le cas auparavant entre les deux hommes, qui n’hésitent pas à se dire ce qu’ils pensent réellement. C’est ainsi que le joueur du PSG ne manquerait pas de faire de grosses annonces à son sélectionneur.

Aujourd’hui patron de l’équipe de France, Kylian Mbappé avait été appelé pour la première fois en sélection par Didier Deschamps. Depuis, une très bonne relation s’est installée entre les deux hommes. Le courant est fluide et lors des discussions entre Mbappé et Deschamps, ils n’hésitent à se livrer à coeur ouvert. De quoi donner lieu à de gros échanges.

« C’est une vérité aussi, je connais mes limites »

Pour Téléfoot , Kylian Mbappé en a dit plus sur ses discussions avec Didier Deschamps. Et le joueur du PSG n’hésite visiblement pas à tout lui dire : « Je lui ai toujours dit ce que je pouvais apporter et ce que je ne pouvais pas apporter. C’est une vérité aussi, je connais mes limites. Mais je pense qu’on va continuer dans ce chemin là ».

« On va être dans la continuité de notre relation »