Deux cracks explosent avec Deschamps, il a tout orchestré

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Présents à la Coupe du monde avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé et Eduardo Camavinga ont un parcours assez similaire. Ils ont tous les deux été formés au Stade Rennais. Patrick Rampillon, l’ancien directeur du centre de formation, est revenu sur leur histoire atypique mais plus que logique vu le talent.

Didier Deschamps n’a jamais eu peur d’appeler des jeunes joueurs en équipe de France. Kylian Mbappé en est évidemment la preuve, Eduardo Camavinga aussi. Étincelant avec le Stade Rennais, l’actuel milieu de terrain du Real Madrid avait découvert les Bleus à seulement 18 ans. Ousmane Dembélé est lui aussi arrivé très jeune en sélection (19 ans), deux joueurs qui ont été formés à Rennes.

«Tu as la larme à l’oeil»

Patrick Rampillon, ancien directeur du centre de formation du club breton, est l’artisan de leur arrivée au Stade Rennais. « Je n'ai jamais dit que j'avais formé un jeune. Un peu d'humilité. Dembélé, c'est le talent pur. Ça m'aurait embêté qu'il échoue. Il a commencé difficilement, je connais son histoire de vie... Il est arrivé chez nous en quatrième et il a fallu aider sa famille pour qu'il soit bien dans ses baskets et proche de ses parents. Quelle émotion quand un jeune recruté très tôt réussit son premier match en L1 sous tes yeux. Pour lui comme pour d'autres, tu as la larme à l’oeil » , estime même Rampillon, au sujet d’Ousmane Dembélé, dans un entretien accordé à L’Équipe .

Deschamps prend une décision fracassante, «c’est un choc, un chaos» https://t.co/b0JPo0YfDe pic.twitter.com/5JnmV6XZVL — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

«Ça fait du bien de travailler avec des gamins comme ça»