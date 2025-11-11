Deschamps va signer : La décision qui va faire parler

Après l'équipe de France, l'Arabie saoudite ? Didier Deschamps arrive au terme de sa longue aventure avec la sélection tricolore. Et l'option qui revient sur le tapis ces dernières heures n'est autre que la Saudi Pro League. Plus précisément Al-Ittihad, club de Djeddah dans lequel évolue Karim Benzema et N'Golo Kanté. Ce qui ne va pas plaire à Bixente Lizarazu.
C'est bientôt la fin entre Didier Deschamps et l'équipe de France. L'été prochain, moment qui sonnera le glas de 14 années de collaboration, celui qui est surnommé DD quittera ses fonctions de sélectionneur une fois la Coupe du monde 2026 terminée. L'occasion pour Deschamps de retrouver le football de club après plus d'une décennie dans la peau d'un sélectionneur ?
«La seule solution possible, c'est de partir dans un championnat exotique»
C'est du moins l'information communiquée par L'Equipe et son journaliste Loïc Tanzi. Le comité directeur d'Al-Ittihad ferait de Didier Deschamps l'option prioritaire pour remplacer à la fin de la saison Sergio Conceiçao avec qui ça « se passe mal ». Et pour une question de timing, Deschamps pourrait ne pas avoir mieux à disposition que la Saudi Pro League et autres championnats exotiques d'après Tanzi.
« Dans le meilleur des cas, pour lui en tout cas, il sera libre le 20 juillet. Le lendemain de la finale de la Coupe du monde. Donc pour rebondir en Europe dès la saison prochaine dans un club huppé d'un gros championnat européen, ça paraît impossible. Il n'y a aucun club qui va l'attendre à ce moment-là. La seule solution possible, c'est de partir dans un championnat exotique dès la saison prochaine ».
«Il aime le métier de sélectionneur qui n'est pas le même métier qu'entraîneur»
Pas de quoi mettre un sourire sur le visage de son ami Bixente Lizarazu avec qui il a remporté la Coupe du monde 98 et l'Euro 2000 en équipe de France. Sur le plateau de Téléfoot dimanche dernier, l'ancien joueur du Bayern Munich et de l'OM misait plutôt sur l'Italie après avoir laissait entendre tout le mal qu'il pensait du championnat saoudien.
« Il aime le métier de sélectionneur qui n'est pas le même métier qu'entraîneur. Parce qu'il y a une vraie vie familiale et sociale. Moi je le verrais bien dans une autre aventure en tant que sélectionneur. L'Italie par exemple, qui lui correspond très bien. Il a tout fait avec l'équipe de France donc il peut vivre cette aventure ailleurs. Entraîner dans un des quatre grands championnats européens, je pense que ça pourrait être aussi sympa, mais avec une vie beaucoup plus dense. Est-ce qu'il a envie d'y retourner ? Je ne suis pas sûr ».