Deschamps va signer : La décision qui va faire parler

Après l'équipe de France, l'Arabie saoudite ? Didier Deschamps arrive au terme de sa longue aventure avec la sélection tricolore. Et l'option qui revient sur le tapis ces dernières heures n'est autre que la Saudi Pro League. Plus précisément Al-Ittihad, club de Djeddah dans lequel évolue Karim Benzema et N'Golo Kanté. Ce qui ne va pas plaire à Bixente Lizarazu.

C'est bientôt la fin entre Didier Deschamps et l'équipe de France. L'été prochain, moment qui sonnera le glas de 14 années de collaboration, celui qui est surnommé DD quittera ses fonctions de sélectionneur une fois la Coupe du monde 2026 terminée. L'occasion pour Deschamps de retrouver le football de club après plus d'une décennie dans la peau d'un sélectionneur ?

«La seule solution possible, c'est de partir dans un championnat exotique» C'est du moins l'information communiquée par L'Equipe et son journaliste Loïc Tanzi. Le comité directeur d'Al-Ittihad ferait de Didier Deschamps l'option prioritaire pour remplacer à la fin de la saison Sergio Conceiçao avec qui ça « se passe mal ». Et pour une question de timing, Deschamps pourrait ne pas avoir mieux à disposition que la Saudi Pro League et autres championnats exotiques d'après Tanzi. « Dans le meilleur des cas, pour lui en tout cas, il sera libre le 20 juillet. Le lendemain de la finale de la Coupe du monde. Donc pour rebondir en Europe dès la saison prochaine dans un club huppé d'un gros championnat européen, ça paraît impossible. Il n'y a aucun club qui va l'attendre à ce moment-là. La seule solution possible, c'est de partir dans un championnat exotique dès la saison prochaine ».