Deschamps se lâche sur son clash avec un joueur de l'équipe de France

Amadou Diawara

Lors de la Coupe du Monde au Qatar, Benjamin Pavard n'a été utilisé que lors du premier match. Alors qu'il aurait eu un clash avec son numéro 2, Didier Deschamps a préféré ne plus faire appel à lui lors de la compétition. Interrogé, le sélectionneur de l'équipe de France est revenu sur cet épisode et a lâché toutes ses vérités sur le sujet.

Pour le premier match des Bleus à la Coupe du Monde au Qatar, Benjamin Pavard était titulaire dans le couloir droit de la défense de Didier Deschamps. Toutefois, le joueur du Bayern est passé totalement à côté de son match. Non utilisé pour le reste de la compétition, Benjamin Pavard serait allé au clash avec Didier Deschamps. Malgré tout, l'international français a toujours été rappelé lors des rassemblements qui ont suivi le Mondial.

«Cela ne l'a pas empêché d'être avec nous par la suite»

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Didier Deschamps est revenu sur le cas Benjamin Pavard. « Benjamin Pavard a-t-il renoué le fil avec vous ? Il n'a jamais été rompu, puisqu'il a toujours été appelé. Certes, il n'a pas joué à la Coupe du monde, mais il sait très bien pourquoi, et cela ne l'a pas empêché d'être avec nous par la suite et d'avoir notre confiance » , a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France.

Riolo annonce le départ d'une star du PSG en direct https://t.co/7Pel0TwWmy pic.twitter.com/MVcn1Ludvb — le10sport (@le10sport) August 24, 2023

«Il n'était pas en condition psychologique et physique»