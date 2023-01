Deschamps prolonge, Zidane s’en fiche !

Arthur Montagne

C’est désormais officiel, Didier Deschamps a prolongé son contrat avec la FFF et sera donc toujours le sélectionneur de l’équipe de France jusqu’en 2026. Une mauvaise nouvelle pour Zinedine Zidane qui attendait que le poste se libère. Et pourtant, l’ancien numéro 10 des Bleus aurait très bien réagi à la nouvelle.

Finaliste de la Coupe du monde, l'équipe de France s'est inclinée aux tirs-au-but face à l'Argentine. Compte tenu du parcours des Bleus au Qatar, Didier Deschamps a donc pu prolonger son contrat et restera sélectionneur jusqu'à la Coupe du monde 2026.

Deschamps prolonge avec les Bleus

« Je vais vous annoncer quelque chose qui est pour moi un immense plaisir, à savoir que mon président a décidé de me prolonger jusqu'en 2026. Je remercie le président pour son soutien permanent et sa confiance maintenue. C'est quelque chose qui est essentiel dans le fonctionnement de l'équipe de France », expliquait Deschamps.

Zidane a bien réagi