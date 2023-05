Deschamps prépare une surprise, il reçoit une réponse

Arnaud De Kanel

Les Bleus se retrouveront au mois de juin à Clairefontaine pour ensuite affronter la Grèce et Gibraltar et il se pourrait bien que Didier Deschamps rappelle Paul Pogba. Eloigné de la sélection depuis bientôt un an à cause de plusieurs blessures, le milieu de terrain a rejoué avec la Juventus jeudi. Max Allegri a donné de ses nouvelles en conférence de presse ce samedi.

Le prochain rassemblement de l'équipe de France approche. Lors du précédent, Didier Deschamps avait dû faire sans trois de ses cadres, tous partis à la retraite. En juin, il pourrait compter sur le retour de l'un de ses piliers. En effet, selon les informations de L'Equipe , le sélectionneur suivrait de près la situation de Paul Pogba. Tout juste revenu de blessure, l'international tricolore s'est montré décisif avec la Juventus en Ligue Europa jeudi. A la veille de la réception de Cremonese, Max Allegri en a dit plus sur son état physique.

«Il a besoin de matches pour retrouver la condition»

« Il progresse physiquement, il a fait 25 bonnes minutes (contre Séville en Ligue Europa jeudi, ndlr). Quand le jeu se passe dans le camp adverse, il devient un joueur extraordinaire. Mais il a besoin de matches pour retrouver la condition, il le sait, on en a souvent parlé », a confié le coach de la Juventus à propos de Paul Pogba. Pour l'instant, le champion du monde ne peut pas tenir un match complet.

«Il est difficile qu'il réussisse à récupérer pour un match entier»