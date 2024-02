Deschamps passe un coup de fil et se fait recaler !

Arnaud De Kanel

La fuite des talents s'est accélérée au cours de ces derniers mois en équipe de France. Avec les changements de nationalités sportives d'Amine Gouiri, Houssem Aouar ou encore Yasser Larouci qui ont opté pour l'Algérie, un phénomène similaire s'est produit, avec l'Espagne cette fois-ci. Certainement inspiré par Aymeric Laporte, Robin Le Normand a également décidé de défendre les couleurs de la Roja, et ce malgré un coup de fil de Didier Deschamps.

L'équipe de France possède l'un des plus gros viviers de joueurs capables d'évoluer au très haut niveau et forcément, les places sont limitées à Clairefontaine. Didier Deschamps veut "sécuriser" les bi-nationaux le plus tôt possible, mais il n'y arrive pas tout le temps. Robin Le Normand en est l'exemple.

Le Normand snobe Deschamps

Né en Bretagne, Robin Le Normand a fait ses débuts en équipe première du côté de la Real Sociedad, comme un certain Antoine Griezmann. Le défenseur central se plait au pays basque, à tel point qu'il a pris la décision de représenter l'Espagne sur la scène internationale plutôt que l'équipe de France. L'homme aux 8 sélections avec la Roja avait même été contacté par Didier Deschamps.

«C'est valorisant»