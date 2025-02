Deschamps le traîne en justice, Riolo le clashe en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Daniel Riolo et Didier Deschamps ne sont pas les meilleurs amis du monde et ne partiront pas en vacances ensemble. Par contre, les deux hommes pourraient se retrouver devant le juge car le sélectionneur de l'équipe de France avait porté plainte pour diffamation contre le journaliste. Sur RMC, Riolo a donné son avis le champion du monde 1998 et 2018.

En mars 2023, Didier Deschamps avait déposé plainte pour diffamation à l’encontre de Daniel Riolo. « Je crois que le fond du fond qui l’avait blessé c’est que je dise que dans « les affaires louches du football français, son nom revenait ».Je faisais référence à l’OM, Tapie… En quoi c’est si grave au point qu’il n’accepte plus la moindre critique ? C’est venu du dossier Benzema aussi. J’ai toujours dit que je ne partage pas ses idées sur le jeu, mais que sa connaissance du foot est admirable » avait expliqué le journaliste.

Deschamps s'est senti insulté

Mais selon l’avocat de Deschamps, Riolo avait « attaqué sur sa probité, son honnêteté ». Ce qui explique cette plainte et cette procédure qui est toujours en cours. Sur RMC ce lundi, le chroniqueur a confirmé qu’il n’était pas le meilleur ami du sélectionneur.

« Je n’aime pas sa personnalité »

Par contre, Riolo respecte le sportif et son travail à la tête de l’équipe de France. « Dechamps je n’aime pas sa personnalité, je n’aime pas le jeu. Mais si l’équipe de France remporte la Coupe du monde, je serais heureux » a-t-il déclaré.