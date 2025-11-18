Deschamps lâche tout, c’est confirmé !

Qualifié pour la prochaine Coupe du monde, Didier Deschamps terminera donc bien son aventure sur le banc de l’équipe de France aux États-Unis. Et après ? L’Arabie Saoudite semble être une option sérieuse pour l’ancien coach de l’OM. Et Benoit Tremoulinas confirme qu’il aurait raison d’accepter.
Didier Deschamps l'a déjà annoncé il y a plusieurs semaines, la Coupe du monde sera sa dernière compétition officielle avec l'équipe de France. Autrement dit, en juillet prochain, il quittera son poste de sélectionneur des Bleus 14 ans après son arrivée. Alors que Zinedine Zidane est l'immense favori à sa succession, la question qui se pose désormais est de savoir où rebondira Didier Deschamps. Al-Ittihad, le club saoudien dans lequel évoluent notamment Karim Benzema et N'Golo Kanté, serait intéressé. Et pour Benoit Tremoulinas, ce serait une excellente option.
Deschamps en Arabie Saoudite, c'est validé
« Il a quand même passé beaucoup, beaucoup de temps avec la sélection. Je pense que ça pourrait être dur pour lui de vite se remettre dans le bain d’un très grand club parce qu’il y a les aléas du quotidien. T’as trente joueurs qui toquent à la porte "Pourquoi je ne joue pas ?…" », estime-t-il sur le plateau de L’EQUIPE de Greg avant de poursuivre.
«La possibilité d’aller à Al-Ittihad serait pour moi assez cohérente»
« Alors que là, en Equipe de France c’est du bonus pour les joueurs. Effectivement, la possibilité d’aller à Al-Ittihad serait pour moi assez cohérente de la part de Didier Deschamps. Après, ce n’est pas étonnant qu’un club comme Al-Ittihad s’intéresse à Didier Deschamps. On aime ou on n’aime pas sa façon de jouer, partout où il va, il gagne ! Donc c’est normal », ajoute Benoit Tremoulinas.