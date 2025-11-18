Deschamps lâche tout, c’est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Qualifié pour la prochaine Coupe du monde, Didier Deschamps terminera donc bien son aventure sur le banc de l’équipe de France aux États-Unis. Et après ? L’Arabie Saoudite semble être une option sérieuse pour l’ancien coach de l’OM. Et Benoit Tremoulinas confirme qu’il aurait raison d’accepter.

Didier Deschamps l'a déjà annoncé il y a plusieurs semaines, la Coupe du monde sera sa dernière compétition officielle avec l'équipe de France. Autrement dit, en juillet prochain, il quittera son poste de sélectionneur des Bleus 14 ans après son arrivée. Alors que Zinedine Zidane est l'immense favori à sa succession, la question qui se pose désormais est de savoir où rebondira Didier Deschamps. Al-Ittihad, le club saoudien dans lequel évoluent notamment Karim Benzema et N'Golo Kanté, serait intéressé. Et pour Benoit Tremoulinas, ce serait une excellente option.

Deschamps en Arabie Saoudite, c'est validé « Il a quand même passé beaucoup, beaucoup de temps avec la sélection. Je pense que ça pourrait être dur pour lui de vite se remettre dans le bain d’un très grand club parce qu’il y a les aléas du quotidien. T’as trente joueurs qui toquent à la porte "Pourquoi je ne joue pas ?…" », estime-t-il sur le plateau de L’EQUIPE de Greg avant de poursuivre.