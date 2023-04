Deschamps est interpellé, un immense casse-tête se présente

La rédaction

Désormais âgé de 22 ans, Wesley Fofana monte en puissance dans une équipe de Chelsea en reconstruction. Le natif de Marseille, lorsqu’il est épargné par les blessures, est un joueur très régulier qui possède un énorme potentiel. Alors que l’équipe de France de Didier Deschamps semble entamer un nouveau cycle générationnel, le défenseur compte bien s’affirmer comme un candidat sérieux à une place de titulaire en charnière centrale.

Début mars, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps annonçait sa liste des 23 joueurs convoqués pour disputer les premiers matchs de l’équipe de France en 2023. Liste dans laquelle figurait Wesley Fofana, très en vue depuis son retour à la compétition avec Chelsea. Mais une blessure contractée par ce dernier face à Everton avait obligé le défenseur à déclarer forfait pour ce 1er rassemblement de l’année. Mais présent dans l’émission Téléfoot , Wesley Fofana ne veut pas se laisser abattre.

«Il y a toujours de la déception» clame Fofana après avoir déclaré forfait avec les Bleus

Et forcément, le jeune joueur de 22 ans avait été très déçu de ne pas pouvoir rejoindre les Bleus après sa 1ère convocation. Mais de nouveau régulier avec Chelsea, Wesley Fofana sait que ce n’est que partie remise : « C'est l'équipe de France, c'est une grande nation, donc c'était un honneur d'être sélectionné (...) Quand il y a une blessure, il y a toujours de la déception. Quand on a joué en France, qu'on est français, c'est quelque chose qu'on attend, donc c'est sur ça m'a fait très plaisir d'être sélectionné. J'étais très content ».

Deschamps va devoir se creuser la tête pour sa défense

De plus, le joueur passé par l’ASSE ne semble pas inquiet de la forte concurrence à son poste de défenseur central. Car en plus de William Saliba ou encore Jean-Clair Todibo, Didier Deschamps compte bien évidemment sur les présences de Dayot Upamecano et d’Ibrahima Konaté. Le sélectionneur des Bleus possède donc des éléments de choix à ce poste si crucial. Raphaël Varane a définitivement laissé la défense centrale en bon état suite à son départ en retraite internationale.