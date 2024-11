«Dépressif», ça balance en direct sur Kylian Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent du dernier rassemblement en octobre pour cause de blessure, Kylian Mbappé n'a pas été convoqué par Didier Deschamps cette fois-ci. L'attaquant français peut profiter de cette trêve internationale pour se reposer puisque le sélectionneur a souhaité le laisser respirer. Il serait très touché mentalement par sa situation en ce moment, lui qui est au centre d'une grosse polémique.

Capitaine des Bleus, Kylian Mbappé passe des moments difficiles depuis quelques semaines. L'ancien Parisien a du mal à se trouver avec le Real Madrid et il est de plus en plus visé par les critiques. A la sortie du match face à Israël jeudi soir, Didier Deschamps a répété que l'absence de l'attaquant n'est pas une sanction et qu'il est au courant qu'il traverse une situation compliquée.

Malaise Mbappé : Ça fait parler dans le vestiaire des Bleus !

Deschamps a choisi de ne pas le convoquer

Souvent aux petits soins pour Kylian Mbappé, Didier Deschamps dit qu'il n'a pas voulu le convoquer cette fois pour le ménager et que ça n'avait rien à voir avec une sanction. « Il ne sait pas trop quoi dire. Il redit que Mbappé voulait venir et que c’est sa décision. Ça je l’avais expliqué déjà » intervient Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC, pas surpris.

« Il ne va pas bien en ce moment »

Moins à l'aise depuis des mois, Kylian Mbappé est sous le feu des critiques et sur le long terme, il doit éprouver quelques difficultés à tout supporter. « C’est quelqu’un qui ne va pas bien en ce moment. Oui il est en état quasi dépressif, on le sait » rajoute Daniel Riolo.