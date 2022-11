Coupe du Monde : Sans Benzema, la France va-t-elle triompher au Qatar ? 

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C'est désormais officiel, Karim Benzema est forfait pour la Coupe du monde qui débute ce dimanche au Qatar. Après N'Golo Kanté et Paul Pogba, l'équipe de France perd donc un autre de ses cadres, alors que Mike Maignan et Presnel Kimpembe ont également dû faire une croix sur la compétition. Un coup de massue pour des Bleus en manque de confiance et de certitudes.

Très attendue, et tout aussi décriée, la Coupe du monde 2022 débute ce dimanche au Qatar. Une compétition aux enjeux multiples, où les deux grandes stars de la dernière décennie, à savoir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, sont notamment attendues pour leur cinquième et probable dernière participation à l’événement. Au Qatar, l’équipe de France tentera de défendra son titre face à plusieurs sélections en grande forme, à l’instar de l’Argentine, du Portugal ou encore du Brésil, mais la préparation des Bleus n’a pas été de tout repos et a viré au cauchemar pour Didier Deschamps.

Benzema forfait, coup de massue pour les Bleus

L’équipe de France est en effet dans l’inconnu avant d’aborder ce Mondial, et une ultime mauvaise nouvelle est venue frapper les Bleus tard samedi soir. Victime d’une blessure au quadriceps gauche, Karim Benzema n’est pas apte pour disputer la compétition alors que l’attaquant du Real Madrid avait retrouvé l’entraînement collectif ce samedi. Une absence majeure pour l’équipe de France, déjà frappée par plusieurs forfaits importants avant même l’annonce de la liste de Didier Deschamps.

Équipe de France : Coup de tonnerre pour Benzema, le verdict officiel est connu https://t.co/F8gu4eD2cJ pic.twitter.com/KEhvLqHPJ8 — le10sport (@le10sport) November 19, 2022

Après Pogba et Kanté, les Bleus perdent un autre cadre

Acteurs décisifs du sacre en Russie il y a quatre ans et demi, N’Golo Kanté et Paul Pogba ne sont pas du voyage au Qatar, forfaits depuis plusieurs semaines. Les deux joueurs ont été rejoints par Mike Maignan, Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku, ce dernier ayant été victime d'une déchirure du ligament externe du genou à la veille du départ pour le Qatar. Autre coup dur, alors que l’attaquant formé au PSG sort d’une excellente saison avec Leipzig et avait une carte à jouer chez les Bleus . Karim Benzema est donc le sixième joueur tricolore indisponible pour la Coupe du monde.

Les doutes sont immenses