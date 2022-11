Coupe du monde 2022 : Coup de tonnerre pour Benzema, l’Europe est sous le choc

Arthur Montagne

C'est le très gros coup dur pour l'équipe de France en vue de la Coupe du monde. Déjà pas épargnés par les blessures, les Bleus devront faire sans Karim Benzema au Qatar. L'attaquant du Real Madrid, qui ne sera pas remplacé, a quitté l'hôtel où se trouve la sélection tricolore, et la presse européenne est sous le choc.

Cette Coupe du monde n'a pas encore commencé qu'elle est déjà largement compromise pour l'équipe de France. Et pour cause, après N'Golo Kanté, Paul Pogba, Mike Maignan, Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku, c'est au tour de Karim Benzema de déclarer forfait pour le Mondial. Un terrible coup dur pour les Bleus qui ne manque pas de faire halluciner les médias européens.

L'Espagne hallucine du forfait de Benzema

Et bien évidemment, c'est en Espagne que cela fait grandement parler. L'attaquant du Real Madrid, qui avait peu joué ces dernières semaines, fait réagir de l'autre côté des Pyrénées. « Un Mondial sans Benzema. Cette Coupe du monde démarre par ce choc », écrit le quotidien madrilène AS . Même stupeur en Catalogne où Mundo Deportivo lance que « Benzema va manquer le Mondial ! »

L'Italie annonce la couleur pour Giroud