Clash avec un joueur, Deschamps très cash : «S’il a envie de partir…»

Avant de prendre en mains l'équipe de France en 2012, Didier Deschamps avait été l'entraîneur de l'OM durant trois saisons, et tout ne s'est pas forcément déroulé comme prévu pour le technicien français au sein du club phocéen avec notamment un clash marquant avec l'un de ses joueurs qui avait tenté un bras de fer pour quitter l'OM.

La nouvelle a été officialisée il y a maintenant plus d'un an : Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, au terme de la Coupe du Monde, et ce après 14 ans de règne à ce poste. Reste à savoir de quoi sera fait son avenir et s'il optera pour un retour à la tête d'un club, lui qui avait notamment entraîné l'OM de 2009 à 2012. D'ailleurs, Deschamps s'était retrouvé au coeur d'un clash marquant durant cette période.

« Si un club met 18 millions, je l'amène demain » Durant le stage estival 2010 de l'OM, Stéphane Mbia ne s'était pas rendu avec le reste du groupe, tentant de forcer son départ du club. Didier Deschamps avait alors pris la parole devant la presse en actant son bras de fer avec le défenseur central camerounais : « Il n'est pas là. Je l'ai eu ce midi et je lui ai conseillé vivement de nous rejoindre et de prendre l'avion Paris-Biarritz, il en a décidé autrement. On voit beaucoup de choses dans le monde d'aujourd'hui mais je lui ai dit d'avoir d'abord du respect envers son club, envers ses partenaires et envers tout le monde. Et cela peu importe les raisons, c'est un joueur professionnel (…) S'il a envie de partir, c'est simple. Si un club met 18 millions, je l'amène demain s'il a besoin. Je lui ai dit et il le sait », avait indiqué l'entraîneur de l'OM. Les tensions s'étaient finalement apaisées cet été-là, puisque Mbia n'avait quitté le Vélodrome que deux ans plus tard, en 2012.