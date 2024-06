C’est terminé, record à venir pour Kylian Mbappé ?

Arnaud De Kanel

C'est la fin d'une époque. Ce dimanche soir à Bordeaux, Olivier Giroud disputera son dernier match avec le maillot de l'équipe de France dans l'hexagone. Pressenti pour ensuite être remplaçant durant l'Euro, le futur attaquant de Los Angeles offrira malgré lui la possibilité à Kylian Mbappé d'inscrire plus de buts qu'il ne le fait déjà. Cela pourrait permettre au nouveau joueur du Real Madrid d'aller chercher un record.

Même s'il ne revêt pas d'une importance capitale, ce France - Canada marque un véritable tournant dans l'histoire de la sélection tricolore. Comme il l'a annoncé il y a quelques semaines, Olivier Giroud arrêtera sa carrière internationale après l'Euro en Allemagne. Ce dimanche soir, il disputera donc son dernier match avec les Bleus en France, lui qui a connu sa première sélection le 11 novembre 2011 face aux Etats-Unis. Et s'il y a bien quelqu'un qui pourrait en profiter, c'est Kylian Mbappé.

Nouveau rôle pour Kylian Mbappé ?

Durant l'Euro, Didier Deschamps ne devrait pas faire dans les sentiments puisque la tendance n'est pas à une titularisation d'Olivier Giroud. Marcus Thuram devrait remplacer son ainé en Allemagne mais il pourrait jouer sur l'aile gauche, comme ce dimanche soir face au Canada selon L'Equipe , et cela repositionnerait Kylian Mbappé dans l'axe. Et forcément, ce rôle de buteur augmentera ses chances de marquer et il ne va pas s'en priver, lui qui chasse un nouveau record.

Record en vue pour le capitaine des Bleus

Kylian Mbappé a inscrit 44 buts avec le PSG cette saison. Il en compte 7 en équipe de France ce qui porte son total à 51 réalisations club et sélection confondus. Grâce à l'Euro, et à son potentiel repositionnement, il pourrait aller battre son propre record réalisé lors de la saison précédente. Mbappé avait alors inscrit 54 buts au total, soit trois petits buts qu'actuellement. Il y a largement la place pour le nouveau joueur du Real Madrid...