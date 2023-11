«C’est n’importe quoi», Thierry Henry balance sur Kylian Mbappé

Arnaud De Kanel

Auteur d'un triplé samedi soir face à Gibraltar, Kylian Mbappé a atteint la barre des 300 buts en carrière, le tout a seulement 24 ans. Des chiffres vertigineux pour l'attaquant du PSG, qui continue de susciter l'admiration de ses ainés. Ce dimanche, Thierry Henry a préféré s'en amuser lorsqu'il a évoqué cette barre symbolique.

On n'arrête plus Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France a grandement participé à la fête samedi lors du succès historique des Bleus face à Gibraltar (14-0), et ce, en délivrant trois passes décisives et en marquant trois buts. Il a donc atteint la barre des 300 réalisations en carrière à l'âge de 24 ans, un fait rare dans l'histoire. Et Thierry Henry n'en revient pas.

Mbappé : Cette recrue surprise du PSG hallucine https://t.co/trpabYbuJu pic.twitter.com/SnX4u4Ou1l — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

«Ce qu'il fait, c'est n'importe quoi»

Présent en conférence de presse ce dimanche, à la veille du match amical des Bleuets contre la Corée du Sud au Havre, Thierry Henry a été interrogé sur la nouvelle performance de haut-vol de Kylian Mbappé. Et le sélectionneur des Espoirs n'arrivent plus à mettre de mots sur la star du PSG.

«300 buts... Certains ne les mettent même pas à l'entraînement»