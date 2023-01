C'est la guerre entre Macron et Le Graët, scène surréaliste au Qatar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le divorce est acté entre Noël Le Graët et Emmanuel Macron. Le président de la République n'aurait pas apprécié les propos du dirigeant de la Fédération française de football à l'égard de Zinédine Zidane. Mais le responsable politique n'a pas attendu cette affaire pour prendre ses distances avec l'homme de 81 ans.

Ses propos sur Zinédine Zidane vont lui coûter cher. A la tête de la FFF depuis 2011, Noël Le Graët a été mis à pied ce mercredi à l'issue d'un comité exécutif extraordinaire. L'homme de 81 ans a perdu énormément de soutiens ces derniers jours, notamment au sein de la classe politique.

Macron déçu par Le Graët

Très vite après son dérapage, le gouvernement a demandé des explications à Le Graët. Même s'il n'a pas réagi publiquement, Emmanuel Macron aurait été irrité après avoir entendu les mots du dirigeant sur Zidane dimanche soir. « Le président de la République est vraiment déçu et vraiment heurté quand de tels propos sur une légende du sport français et mondial sont tenus » avait confié la Ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera.

Macron souhaitait snober Le Graët au Qatar