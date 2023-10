C’est annoncé, il veut finir en beauté chez les Bleus

Thomas Bourseau

Âgé de 37 ans, Olivier Giroud évolue en équipe de France depuis la fin de l’année 2011. Champion du monde en 2018, il manque l’Euro à Giroud pour avoir tout remporté en sélection, chose qu’il a déjà fait en club. Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France a interpellé Didier Deschamps.

Olivier Giroud évolue en équipe de France depuis le 11 novembre 2011 et sa première sélection sous Laurent Blanc lors d’un match face aux États-Unis. Depuis, Giroud est un incontournable du groupe des Bleus et surtout avec Didier Deschamps bien que le sélectionneur l’ait mis de côté après l’Euro 2021 pendant quelque temps.

L’Euro pour terminer en beauté pour Olivier Giroud ?

Comptant à présent 127 sélections, dont 86 titularisations pour 54 buts marqués, Olivier Giroud est entré dans l’histoire de l’équipe de France vu qu’il en est son meilleur buteur. Du haut de ses 37 ans, avec une Coupe du monde à son palmarès, Giroud pourrait terminer le jeu en remportant l’Euro l’été prochain en Allemagne avec l’équipe de France, lui qui a raflé la Ligue des champions, la Ligue Europa, des Coupes nationales et des championnats en Angleterre, en France et en Italie en clubs.

«L'objectif est de jouer cet Euro 2024, clairement»