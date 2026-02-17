Ce joueur de l’équipe de France «sauve» un journaliste, et ça fait réagir sur les réseaux ! «Je vais mettre les choses au clair...»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Un journaliste se souviendra de son échange avec cet international français en conférence de presse à la veille des barrages de Ligue des champions, une séquence qui a fait le tour des réseaux sociaux et sur laquelle est justement revenu le principal intéressé.

L’exercice de la conférence de presse n’est pas chose aisée pour tous les journalistes, surtout lorsqu’il s’agit de prendre la parole dans une langue étrangère. Medric Bouzermane en a fait l’expérience ce lundi, à la veille du match opposant Benfica au Real Madrid. Le rédacteur en chef du site Le Journal du Real a pris le micro pour poser une question en espagnol à Eduardo Camavinga, qui l’a rapidement interrompu alors que le journaliste lisait les notes inscrites sur son portable, non sans difficulté.

🥹 Sacré feeling entre Camavinga et notre rédacteur en chef préféré, Le Med !

@Mdricbouzermane pic.twitter.com/pVCQjwbRbU — Le Journal du Real (@lejournaldureal) February 16, 2026

Ce moment sympathique en conférence de presse « T’es français ? Vas-y, parle en français », a alors lancé l’international français avec le sourire, déclenchant les rires de la salle. Sur X, Medric Bouzermane s’est amusé de cet échange sympathique, apportant par ailleurs une précision : « Je vais mettre les choses au clair : de base je peux poser la question en français que quand c’est un club français, obligé de demander en espagnol vu que c’est Benfica (Camavinga m’a sauvé je bégayais trop) ».