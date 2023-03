Cauchemar pour Mbappé, il avait déjà jubilé

La rédaction

Dans les toutes dernières secondes de la prolongation lors finale du mondial 2022 au Qatar, le temps s'est arrêté un instant au moment où Randal Kolo Muani hérite du ballon et frappe en force. Le monde entier y voit le but de la victoire, sauf le gardien argentin, Emiliano Martinez. Si la situation était difficile à vivre pour les fans français, elle l'est d'autant plus lorsque l'on écoute les déclarations des joueurs présents sur le terrain à ce moment-là. Celle d'Axel Disasi ne déroge pas à la règle.

Le défenseur central monégasque Axel Disasi aurait pu faire partie de ceux qui voient leur nom gravé en lettre d'or dans l'histoire du football français. Malheureusement pour lui et pour la France, les hommes de Didier Deschamps n'ont pas réussi à battre les Argentins, malgré un fantastique triplé de Kylian Mbappé. Randal Kolo Muani aurait pu changer le cours de l'histoire, mais s'est heurté au gardien argentin.

« Je me dis qu'on va être champion du monde »

Dans une interview accordée à Goal.com , Axel Disasi, qui était rentré deux minutes avant cette fameuse 123ème minute raconte de la pelouse cette frappe qui aurait pu changer l'histoire : « Il y a le dégagement d'Ibou (Konaté), je vois le défenseur argentin se tromper et Randal qui se présente face au gardien. Je me dis « il va le tuer, il va la mettre » et vu le scénario finir comme ça, ça serait tellement fou. Je me dis qu'il va la mettre et qu'on va être champion du monde. »

Gros changement pour Mbappé, Deschamps s’explique https://t.co/GyoaUoST2t pic.twitter.com/HnvQCwU010 — le10sport (@le10sport) March 26, 2023

« Je lève les bras mais... »