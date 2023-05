Cauchemar en équipe de France, l’annonce fracassante

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a six mois, l’équipe de France s’inclinait aux tirs-au-but en finale de la Coupe du monde. Et pourtant, tout aurait pu être différent si Emiliano Martinez n’avait pas réalisé un arrêt somptueux sur la frappe de Randal Kolo Muani dans les arrêts de jeu de la prolongation. Une parade que le portier argentin n’est pas prêt d’oublier.

Le 18 décembre 2022 restera une date gravée dans la mémoire des Argentins... mais également des Français. Et pour cause, c'est à cette date que s'est déroulée la finale de la Coupe du monde au Qatar, probablement l'une des plus belles de l'histoire. Et pour cause, menés 2 à 0, les tricolores semblaient dépassés par l'Albiceleste qui filait tranquillement vers une troisième étoile. C'était sans compter sur Kylian Mbappé qui va réduire le score sur penalty puis égaliser, envoyant les deux équipes en prolongations. L'Argentine va reprendre l'avantage, mais l'attaquant du PSG va de nouveau égaliser. Dans les ultimes secondes, Randal Kolo Muani pense être le héros, mais sa frappe est sortie par Emiliano Martinez qui se remémore cet arrêt avec émotion.

«Cet arrêt restera à jamais gravé dans ma mémoire»

« J'ai peut-être fait des arrêts plus ou moins bons, mais celui-là restera à jamais gravé dans ma mémoire. Je peux effectuer 200 meilleurs arrêts par la suite, mais pour moi, ce sera le sauvetage de ma vie », lance le portier argentin dans une interview accordée à TyC Sports , avant de détailler son arrêt face à Randal Kolo Muani.

«Ce que j'apprécie le plus, c'est d'être calme au moment de la frappe»