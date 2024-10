«Catastrophique», Mbappé se fait fracasser en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Aperçu en boîte de nuit du côté de Stockholm alors qu'il avait déclaré forfait avec l'équipe de France pour récupérer tranquillement de sa blessure à Madrid, Kylian Mbappé se retrouve au coeur d'une grosse polémique. Et Jérôme Rothen, scandalisé par l'attitude de l'ancienne star du PSG, s'est lâché à ce sujet en direct sur RMC Sport vendredi.

La cote de popularité de Kylian Mbappé, en chute libre depuis plusieurs mois, ne semble pas sur le point de grimper ! L'attaquant du Real Madrid avait déclaré forfait pour l'actuel rassemblement de l'équipe de France puisqu'il était censé récupérer de sa blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Problème : le soir du match entre Israël et les Bleus (victoire 4-1), Kylian Mbappé a été aperçu au restaurant ainsi qu'en boîte de nuit à Stockholm, et la polémique fait rage depuis que ces images circulent un peu partout.

Boîte de nuit - Polémique : Mbappé en contact avec un joueur de Deschamps https://t.co/JS13obKWxc pic.twitter.com/ETfqnsfVU0 — le10sport (@le10sport) October 12, 2024

« Il ne se rend pas compte... »

En direct sur RMC Sport vendredi, Jérôme Rothen a fracassé Kylian Mbappé, ainsi que Didier Deschamps pour sa communication défaillante sur ce dossier : « Il ne se rend pas compte de l'image que ça renvoie, surtout quand il y a un match de l'équipe de France qui est en train de se jouer. Mais ça peu importe, ce n'est même pas la question. Pour une fois il y a une petite trêve, il a quelques jours de repos devant lui, il fait ce qu'il veut. Le problème, c'est que tu greffes ça à l'équipe de France. Parce que la communication te rattrape toujours quand elle n'est pas bonne. La communication de Didier Deschamps sur le cas Kylian Mbappé a été catastrophique. Dis-nous les choses comme elles sont. Il a dit qu'il prenait la décision et qu'il voyait l'intérêt du joueur. Si tu traduis, pour ceux qui découvrent l'envers du décor, ça veut dire que c'est décidé en accord avec le joueur, parce qu'il se sent fatigué... », estime l'ancien ailier gauche du PSG.

« Prends tes responsabilités, tu lui retires le brassard »

« Tu nous expliques que t'as besoin de repos, que t'as envie de souffler, et là tu envoies le message à Didier Deschamps, à toute l'équipe de France et à tous les Français, que le soir tu match déjà t'en as rien à carrer parce que tu le regardes pas, et que derrière t'es au-dessus de tout parce que tu sais très bien que les images vont sortir. On t'a monté très haut, on t'a mis au-dessus de la Tour Eiffel à Paris, donc tu ne peux pas donner cette image-là, tu ne peux pas fauter. Ce qui est arrivé, ça montre ça, qu'il est au-dessus de tout, de Didier Deschamps. Mais moi je demande à Didier Deschamps : prends tes responsabilités, tu lui retires le brassard », poursuit Rothen. Le message est passé pour Deschamps et Mbappé...