«Ça me gêne» : Le défaut de Kylian Mbappé qui agace un consultant de RMC

Pierrick Levallet

S’il marche sur l’eau au Real Madrid depuis le début de saison, Kylian Mbappé n’échappe cependant pas aux critiques. Didier Deschamps n’a donc pas manqué de monter au créneau pour le capitaine de l’équipe de France. Un consultant de RMC n’a toutefois pas hésité à rebondir en pointant du doigt un défaut de l’attaquant de 27 ans.

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé est intenable. Avec 37 buts en 30 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant de 27 ans est considéré comme le meilleur joueur du Real Madrid. Cela n’empêche néanmoins pas le capitaine de l’équipe de France d’échapper aux critiques, notamment au sujet de son manque d’effort sur le terrain. Didier Deschamps n’a donc pas manqué de monter au créneau pour son champion du monde 2018.

Didier Deschamps défend Kylian Mbappé face aux critiques « Il représente la sélection. On a une image de lui comme quelqu'un de très égoïste et individualiste, mais c'est un attaquant, il ne manquerait plus qu'il n'y ait pas une forme d'égoïsme. Mais je peux vous assurer qu'il sait que depuis qu'il est capitaine, sa parole engage l'ensemble du groupe. Maintenant si tu dois juger Kylian sur le fait qu'il doive faire 11km par match... ne te fatigue pas, il ne les fera pas ! Mais il a beaucoup d'autres qualités qui sont importantes et décisives » a confié le sélectionneur des Bleus lors du Festival du journalisme sportif.