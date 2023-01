Bloqué par Deschamps, Zidane fait rêver le Brésil

Arthur Montagne

Après avoir longtemps attendu le poste de sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane semble avoir pris conscience qu'il devra encore se montrer patient. Et pour cause, Didier Deschamps devrait prolonger son contrat, au moins jusqu'à l'Euro 2024, ce qui pousse l'ancien numéro 10 des Bleus à envisager une autre option pour son avenir. Et cela tombe bien puisque le Brésil lui tend les bras.

C'est un serpent de mer dans le football français : quand Zinedine Zidane deviendra-t-il sélectionneur des Bleus ? Et pour cause, la question n'est pas de savoir s'il sera un jour, mais bien de connaître la date de sa prise de fonction. Cela aurait pu être dans les prochains jours puisque officiellement, aucun sélectionneur n'est sous contrat avec la FFF, le bail de Didier Deschamps ayant pris fin le 31 décembre, quelques jours après la défaite en finale de la Coupe du monde perdue contre l'Argentine. Et c'est d'ailleurs grâce à ce parcours au Qatar que Deschamps est le grand favori à sa propre succession. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, seule la durée du futur contrat pose encore question. L'ancien coach de l'OM souhaite aller jusqu'à la Coupe du monde 2026 alors que Noël Le Graët privilégie un contrat de deux ans dans un premier temps, soit jusqu'à l'Euro 2024. Par conséquent, Zidane va encore devoir patienter.

«Zidane possède cette mentalité de la gagne qui manque au Brésil»

Et en attendant que Didier Deschamps libère son poste, l'ancien numéro 10 des Bleus pourrait être tenté de se lancer dans un nouveau projet. Son nom a d'ailleurs circulé pour prendre la succession de Tite au poste de sélectionneur du Brésil, éliminé en quart de finale de la Coupe du monde par la Croatie. Mauricio Savarese, journaliste chez Associated Press , valide d'ailleurs cette option. « Zinédine Zidane sait gérer les gros ego, ce qui est une nécessité pour le Brésil. Zidane n'est pas un grand tacticien d'après ce que nous avons pu voir, mais il possède cette mentalité de la gagne qui manque au Brésil, même si je ne suis pas sûr qu'il soit capable de tenir ses promesses dans une équipe nationale », confie-t-il dans des propos accordés à Eurosport avant d'ajouter que le Brésil est prêt à confier le poste de sélectionneur à un étranger, ce qui n'est plus arriver depuis 1965 et l'Argentin Filpo Nuñez.

«Zidane est une bonne option»