Attaqué par Benzema, Giroud lâche une réponse inattendue

Arnaud De Kanel

Olivier Giroud a été la cible à de nombreuses reprises de Karim Benzema lorsque ce dernier n'était plus convoqué en équipe de France. Et pourtant, les deux hommes se sont retrouvés en 2021 et l'ancien joueur du Milan AC se serait demandé pourquoi Didier Deschamps n'avait jamais tenté de l'associer avec le Nueve.

« Vous savez quoi, je vais répondre à tout le monde, ça va être vite fait les mecs. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1 », déclarait Karim Benzema, questionné sur Olivier Giroud. Une sortie qui n'avait pas manqué de faire réagir et qui avait bien évidemment été ressortie au retour de l'ancien joueur du Real Madrid en Bleu pour l'Euro 2021.

Giroud voulait jouer avec Benzema !

Et pour cause, les deux hommes allaient devoir cohabiter dans le vestiaire. Et Olivier Giroud ne l'a visiblement pas mal pris puisqu'il était prêt à jouer à ses côtés à la pointe de l'attaque tricolore selon Romain Molina.

«Il ne pouvait pas mettre Giroud et Benzema»

« Giroud me disait : « On ne comprend pas pourquoi il ne tente pas Karim et moi ». Même dans le groupe, certains me disaient qu’ils trouveraient ça logique. Mais Deschamps disait que s’il y a Griezmann, il ne pouvait pas mettre Giroud et Benzema », a révélé Romain Molina pour Aloha News.