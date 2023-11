Attaqué, Didier Deschamps lâche sa réponse

Thibault Morlain

Initialement appelé par Didier Deschamps pour ce rassemblement de novembre de l'équipe de France, Ibrahima Konaté a finalement déclaré forfait. Un événement qui intervient quelques jours seulement après l'attaque de Jürgen Klopp sur Deschamps à propos de la gestion du joueur de Liverpool. Forcément, on attendait la réponse du sélectionneur...

Alors qu'Ibrahima Konaté est actuellement en délicatesse avec son physique, Jürgen Klopp en veut notamment à Didier Deschamps. Récemment, l'entraîneur de Liverpool avait attaqué le sélectionneur de l'équipe de France, lâchant : « Le problème, c’est qu’il a eu plusieurs blessures et que Monsieur Deschamps le fait jouer 90 et 87 minutes lors des deux derniers matchs, donc on l’a laissé au repos. Il aurait pu jouer ce soir mais il doit aussi jouer dimanche. Donc Monsieur Deschamps, c'est comme ça qu'on repose les joueurs, pas pendant trois minutes ».

Un champion du monde interpelle Didier Deschamps ! https://t.co/DNgdns2Mnb pic.twitter.com/bm1xZGhNUU — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

« Vous me cherchez dès la première question... »

Jusque-là, Didier Deschamps n'avait pas répondu à Jürgen Klopp à propos du cas Ibrahima Konaté. Mais alors que le sélectionneur de l'équipe de France s'est présenté ce lundi en conférence de presse, la première question a porté sur le joueur de Liverpool. « Vous me cherchez dès la première question... Ibou, comme on vous l'a dit, il ne jouait pas le match à Toulouse mais il s'est échauffé pour une posssible rentrée en cours de match il a ressenti un souci au niveau de l'ischio », a commencé par répondre Deschamps.

« Ça a déjà dû arriver ça arrivera à d'autres moments »