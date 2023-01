Affaire Zidane : Le Graët a menti, voilà la preuve

Guillaume de Saint Sauveur

Dans son interview qui a tant fait parler dimanche soir, Noël Le Graët a affirmé avec force qu’il n’avait aucun contact avec Zinedine Zidane et qu’il n’aurait jamais envisagé de le contacter pour l’équipe de France. Pourtant, quelques mois auparavant, le président de la FFF avait un autre discours…

« Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne », lâchait sèchement Noël Le Graët dimanche soir sur RMC Sport concernant l’avenir de Zinedine Zidane, qui espérait pouvoir récupérer le poste de Didier Dechamps en équipe de France.

▶️ FFF : Le Graët craque complètement sur Zidane, les réactions fusent pic.twitter.com/a7lF7aZcRY — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

« Je ne l’aurais même pas pris au téléphone »

Mais le patron de la FFF est allé encore plus loin, affirmant qu’il n’aurait pas pris contact avec l’ancien entraîneur du Real Madrid, peu importe l’issue des négociations avec Didier Deschamps : « Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone ». Et pourtant…

Le Graët avait affirmé le contraire