Affaire Le Graët : Macron appelle une légende à la rescousse !

Arthur Montagne

En pleine tempête médiatique, Noël Le Graët pourrait être contraint de quitter son poste de président de la FFF dans les prochaines heures. Le gouvernement espère d’ailleurs que l’issue est proche, à tel point qu’Emmanuel Macron aurait déjà en tête un nom pour le remplacer, à savoir Michel Platini, légende du football français et ancien président de l’UEFA.

Entre les accusations de harcèlement sexuel, les déclarations sur Zinedine Zidane ou encore les méthodes de fonctionnement au sein de la FFF, Noël Le Graët est plus que jamais sous pression. Le président de la FFF est clairement poussé au départ, y compris par le gouvernement et même au sommet de l'Etat. Daniel Riolo révèle en effet qu'Emmanuel Macron a contacté Michel Platini.

«Macron a envoyé un message et tâte le terrain avec Platini»

« On a appris dimanche qu’un rendez-vous avec le ministère avait été calé, avec Madame Oudéa-Castéra, pour le 10 février prochain. Il va rencontrer la ministre. Et on sait également que dimanche, un contact a été pris entre Emmanuel Macron, qui a donc complètement lâché Noël Le Graët, et Platini. Emmanuel Macron a envoyé un message et tâte le terrain avec Platini en lui demandant si éventuellement il serait dispo », assure l'éditorialiste au micro de l' After Foot avant de poursuivre.

«D’abord il faut virer Le Graët»