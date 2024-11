Absence de Mbappé : Grosse révélation de Cyril Hanouna dans TPMP !

Axel Cornic

Star planétaire et surtout capitaine de l’équipe de France lors du dernier Euro, Kylian Mbappé est une nouvelle fois absent de la liste de Didier Deschamps. Une décision qui fait énormément parler, surtout parce que le sélectionneur n’a pas donné une véritable raison à l’absence de l’attaquant de 25 ans, qui ne traverse pas la meilleure période de sa carrière depuis son départ au Real Madrid.

On ne parle que de ça. Depuis la conférence de presse de Didier Deschamps ce jeudi, tout le monde veut savoir la vérité sur la nouvelle non sélection de Kylian Mbappé. Ce dernier était en effet déjà absent lors du rassemblement d’octobre, au cours duquel il avait d’ailleurs été visé par une énorme polémique extra-sportive.

Mbappé a fait une demande improbable à Deschamps https://t.co/YEnsXVW737 pic.twitter.com/GBahHZTNlq — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

L’équipe de France sans son capitaine

Le problème c’est que Deschamps n’a pas vraiment justifié l’absence de Mbappé, expliquant surtout que lui aurait bien aimé être présent. Nombreux pensent toutefois que ce choix serait tout simplement une punition pour la star française, qui avait demandé à ne pas être appelé lors du rassemblement d’octobre prétextant des problèmes physiques… avant de finalement jouer avec le Real Madrid.

« Pour la cohésion de l’équipe, Deschamps n’a pas pris Mbappé »

Sur C8, Cyril Hanouna confirme que Kylian Mbappé avait envie de disputer les matchs face à Israël et face à l’Italie, programmés pour le 14 et 17 novembre prochains. « Kylian Mbappé voulait absolument jouer. C’est à écarter à 100 % » a-t-il déclaré, dans TPMP. « La seule et unique raison, c’est que pour la cohésion de l’équipe, Didier Deschamps n’a pas pris Kylian Mbappé ».