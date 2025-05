Droits TV - Ligue 1 : Le grand retour de Canal + déjà validé !

Pierrick Levallet

Le conflit entre DAZN et la LFP n’est toujours pas réglé. À l’issue de la médiation entre les deux parties, aucun accord n’a été trouvé au sujet des droits TV de la Ligue 1. Un possible retour de Canal + dans le panel audiovisuel du championnat français a été évoqué. Et Pierre Ménès valide totalement cette hypothèse.

Entre DAZN et la LFP, c’est toujours la guerre. Toujours aucune solution n’a été trouvée entre les deux parties au sujet des droits TV de la Ligue 1. La médiation n’a pas aidé à faire avancer le dossier, au contraire. Les solutions proposées par DAZN n'étaient pas jugées viables par la Ligue, qui a tout refusé en bloc. L’avenir du championnat français s’annonce donc très incertain. Un éventuel retour de Canal + a notamment été évoqué, surtout après l’arrivée de Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Media.

Canal+ ouvert à un retour pour sauver la Ligue 1 ?

« Le mettre autour de la table comme interlocuteur, c'est un bon moyen de me faire revenir sur le sujet de la Ligue 1. On peut dialoguer avec lui et je le ferai. Mais je n'oublie en rien le préjudice qui nous a été causé lors du précédent contrat » a expliqué Maxime Saada, président de Canal +, il y a quelques semaines.

«On aurait une couverture de qualité»

Pierre Ménès valide en tout cas totalement le retour de la chaîne cryptée pour la diffusion de la Ligue 1. « Je n’ai aucun intérêt personnel à dire ça, mais je pense que la meilleure solution serait de confier la production et la gestion de la chaine à Canal. D’abord parce qu’on aurait enfin le produit que la Ligue 1 mérite, loin des errances catastrophique de DAZN depuis un an. Et puis on aurait une couverture de qualité » a-t-il lancé sur sa chaîne YouTube.