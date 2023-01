Deschamps exclu des champions du monde

La rédaction

En réaction aux propos polémiques de Noël Le Graët ce dimanche soir, Christophe Dugarry, champion du monde en 1998 et ami de Zinédine Zidane, est monté au créneau pour défendre son ancien coéquipier en Bleu. L’ancien marseillais n’a pas fait dans la dentelle et en a profité pour parler de sa relation avec Didier Deschamps.

Deschamps est-il une victime collatérale des déclarations chocs de Noël Le Graët à l’endroit de Zinédine Zidane ? Il semble bien. En tout cas Christophe Dugarry s’en est violemment pris à son ancien capitaine en Bleu et à Noël Le Graët.

«On se sent tous attaqués»

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC , l’ancien champion du monde Christophe Dugarry raconte la réaction du groupe France 98 après les propos du président de la Fédération Française de Football : « On a un groupe WhatsApp. On était tous choqués. On touche à notre Zizou. Même si je suis fâché avec Deschamps, les autres ce sont mes amis, mes frères, je les aime plus que tout, ce qu’on a vécu ça nous réunira à vie. Après on ne peut pas être copains avec tout le monde. On se sent tous attaqués. »

Affaire Zidane : La FFF en a ras-le-bol de Noël Le Graët https://t.co/g9DuhLUYqJ pic.twitter.com/YFU1Jr5eRe — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

Didier Deschamps exclu du groupe WhatsApp