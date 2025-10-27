«Des bringues ensemble» : Les révélations du pote de Samir Nasri !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En débarquant sur Canal+, Bertrand Latour est notamment devenu le collègue de Samir Nasri. Alors qu’on a l’occasion de les voir lors des soirées de Ligue des Champions, certains ont pu évoquer des tensions entre les deux. Il n’en serait finalement rien, bien au contraire. En effet, en réalité, Nasri et Latour seraient très proches.

Qu’elle est la relation exacte entre Samir Nasri et Bertrand Latour ? Alors que les débats sont souvent animés entre les deux sur Canal+, l’ancien joueur de l’OM et le journaliste sont en réalité très proches. Nasri avait déjà pu expliquer à ce propos : « Sur Bertrand, sur les réseaux, on me dit : « Détruis-le ! » (rires) Mais c'est mon pote, et avant même son arrivée à Canal ».

« Samir, c’est mon pote » Une amitié confirmée d’ailleurs par Bertrand Latour. Invité au micro d’Aliotalk, le journaliste de Canal+ a ainsi fait savoir à propos de Samir Nasri : « Samir, c’est mon pote. On se connaissait d’avant. On a fait des bringues ensemble, on a passé des moments ensemble. J’ai adoré ce joueur là ».