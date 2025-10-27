«Des bringues ensemble» : Les révélations du pote de Samir Nasri !

En débarquant sur Canal+, Bertrand Latour est notamment devenu le collègue de Samir Nasri. Alors qu’on a l’occasion de les voir lors des soirées de Ligue des Champions, certains ont pu évoquer des tensions entre les deux. Il n’en serait finalement rien, bien au contraire. En effet, en réalité, Nasri et Latour seraient très proches.
Qu’elle est la relation exacte entre Samir Nasri et Bertrand Latour ? Alors que les débats sont souvent animés entre les deux sur Canal+, l’ancien joueur de l’OM et le journaliste sont en réalité très proches. Nasri avait déjà pu expliquer à ce propos : « Sur Bertrand, sur les réseaux, on me dit : « Détruis-le ! » (rires) Mais c'est mon pote, et avant même son arrivée à Canal ».
« Samir, c’est mon pote »
Une amitié confirmée d’ailleurs par Bertrand Latour. Invité au micro d’Aliotalk, le journaliste de Canal+ a ainsi fait savoir à propos de Samir Nasri : « Samir, c’est mon pote. On se connaissait d’avant. On a fait des bringues ensemble, on a passé des moments ensemble. J’ai adoré ce joueur là ».
« Les gens pensaient qu’on se détestaient »
« Pendant de nombreux mois, les gens pensaient qu’on se détestaient parce qu’on avait dû parler fort deux fois sur un plateau. S’il y a bien un mec avec qui je n’ai pas de problème et lui non plus, je crois, c’est bien lui », a ensuite précisé Bertrand Latour à propos de Samir Nasri.