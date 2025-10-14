Daniel Riolo : Son nouveau projet révélé !

Daniel Riolo, figure phare de l’émission After Foot diffusée chaque soir sur RMC, s'apprête à publier un nouveau livre, "Le football selon moi", qui sort en libraire à la fin du mois. Dévoilée sur X, cet ouvrage promet un voyage à travers les souvenirs marquants du journaliste dans le monde du football.
Visage phare de l’After Foot depuis 20 ans, Daniel Riolo s’apprête à sortir son nouvel ouvrage. Le journaliste de RMC a dévoilé ce mardi sur X la couverture de son prochain livre intitulé « Le football selon moi », dans lequel il évoquera notamment ses souvenirs marquants dans le monde du ballon rond. Daniel Riolo n’avait pas sorti de livre depuis 2023, et « Chaos football club ».
Nouveau livre pour Riolo
Avant ça, le journaliste de RMC avait connu plusieurs succès avec « Racaille Football Club, fantasmes et réalités du foot français », « L'énigme Tuchel » ou encore « Cher football français ». Sur X, Daniel Riolo a répondu aux interrogations de certains curieux sur ce livre, publié le 29 octobre prochain.
« Celui-là est vraiment particulier »
« Celui-là est vraiment particulier », a notamment confié Daniel Riolo, précisant ensuite que trois pages seront consacrés à Luis Enrique, qu’il n’a pas manqué de critiquer à son arrivée, et quatre reviendront sur Marco Verratti. « Et ça fera parler », promet le journaliste au sujet de l’international italien. « Le football selon moi » est déjà disponible en pré-commande et une séance de dédicaces chez Dopo, le restaurant affilié à l’After Foot, est d’ores et déjà prévue selon l’éditorialiste sur X.