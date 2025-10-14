Daniel Riolo : Son nouveau projet révélé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Daniel Riolo, figure phare de l’émission After Foot diffusée chaque soir sur RMC, s'apprête à publier un nouveau livre, "Le football selon moi", qui sort en libraire à la fin du mois. Dévoilée sur X, cet ouvrage promet un voyage à travers les souvenirs marquants du journaliste dans le monde du football.

Visage phare de l’After Foot depuis 20 ans, Daniel Riolo s’apprête à sortir son nouvel ouvrage. Le journaliste de RMC a dévoilé ce mardi sur X la couverture de son prochain livre intitulé « Le football selon moi », dans lequel il évoquera notamment ses souvenirs marquants dans le monde du ballon rond. Daniel Riolo n’avait pas sorti de livre depuis 2023, et « Chaos football club ».

Nouveau livre pour Riolo Avant ça, le journaliste de RMC avait connu plusieurs succès avec « Racaille Football Club, fantasmes et réalités du foot français », « L'énigme Tuchel » ou encore « Cher football français ». Sur X, Daniel Riolo a répondu aux interrogations de certains curieux sur ce livre, publié le 29 octobre prochain.